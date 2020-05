Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Icardi et Cavani, quel profil Leonardo doit-il garder ?

Publié le 23 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que l’Inter ne prévoirait pas de revoir ses ambitions à la baisse pour le transfert définitif de Mauro Icardi, Edinson Cavani serait quant à lui prêt à considérablement réduire son salaire pour prolonger son contrat au PSG. Quel profil Leonardo doit-t-il privilégier pour la saison prochaine ? C’est notre sondage du jour !

Il y a quelques semaines, les intentions de Leonardo semblaient claires comme l’eau de roche. En fin de contrat à la fin de la saison avec le PSG, Edinson Cavani était alors amené à trouver un nouveau challenge, le club de la capitale ne souhaitant pas prolonger l’engagement du meilleur buteur de l’histoire du club. Les clés de l’attaque du PSG allaient être confiés à Mauro Icardi, certes prêté par l’Inter, mais disposant d’une option d’achat. En temps normal, les 70M€ de l’option en question ne seraient pas un véritable obstacle pour le PSG. Cependant, à cause de l’arrêt des compétitions dans l’Hexagone afin d’éviter la propagation du Covid-19, les cartes sont redistribuées.

Cavani ou Icardi, tel est le dilemme de Leonardo !