Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce témoignage qui en dit long sur l’avenir de Lautaro Martinez

Publié le 23 mai 2020 à 21h30 par Th.B.

Annoncé du côté du FC Barcelone depuis un bon bout de temps désormais, Lautaro Martinez devrait craquer et signer au Barça d’après son compatriote Gonzalo Higuain. Explications.

Ce n’est plus qu’un secret de polichinelle désormais. Lautaro Martinez pourrait rapidement s’engager en faveur du FC Barcelone. Certes, l’international argentin est contractuellement lié à l’Inter jusqu’en juin 2023. Cependant, les chances qu’il honore son contrat jusqu’à son terme semblent très minces. En effet, un accord de principe aurait été trouvé selon la Cadena COPE pour le transfert de Lautaro Martinez au FC Barcelone à l’intersaison. Ayant été approché par le Real Madrid au tout début de sa carrière, Gonzalo Higuain sait mieux que personne qu’il est difficile de dire non à l’un des deux cadors de la Liga.

« Que Barcelone vienne vous chercher, et avec Messi… »