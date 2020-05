Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho aurait choisi sa prochaine destination !

Publié le 23 mai 2020 à 19h00 par A.D.

Comme Karl-Heinz Rummenigge l'a annoncé, le Bayern n'a pas levé l'option d'achat de Philippe Coutinho dans le temps imparti. Alors que le Bayern ne serait plus d'actualité pour lui, le milieu offensif du FC Barcelone voudrait retrouver la Premier League.

Philippe Coutinho aurait le regard tourné vers la Premier League. Recruté par le FC Barcelone pour faire oublier le départ de Neymar, l'ancien pensionnaire de Liverpool a totalement manqué sa mission. Peu convaincant lors de ses débuts au Barça, Philippe Coutinho n'entrait pas dans les plans d'Ernesto Valverde l'été dernier. Pour cette raison, le FC Barcelone a décidé de le prêter au Bayern. Alors qu'une option d'achat a été négociée avec la direction catalane, le club bavarois aurait refusé de la lever : « L'option est déjà expirée et nous ne l'avons pas levée. A présent, nous devons continuer à préparer l'équipe pour la saison prochaine et on verra si le joueur peut encore avoir un rôle à jouer avec nous. Payer ce type de montant (120M€) par joueur n'est pas une option aujourd'hui » , a déclaré Karl-Heinz Rummenigge dernièrement. Malgré la porte laissé entrouverte par le président du Bayern, Philippe Coutinho ne devrait en aucun cas porter les couleurs bavaroises la saison prochaine.

Un retour au Bayern à exclure pour Philippe Coutinho ?