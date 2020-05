Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud boucle un renfort à 5M€ !

Publié le 23 mai 2020 à 9h30 par A.M.

En pleine crise depuis le départ d'Andoni Zubizarreta, l'Olympique de Marseille a toutefois enregistré une bonne nouvelle vendredi soir. Jacques-Henri Eyraud a assuré que l'option d'achat d'Alvaro Gonzalez serait levée. Un transfert qui avoisinerait les 5M€.

Depuis l'arrêt du Championnat, la situation d'Alvaro Gonzalez est au cœur de toutes les préoccupations. Et pour cause, prêté par Villarreal, le défenseur espagnol disposait d'une option d'achat qui devenait obligatoire s'il disputait cinq rencontres sous les couleurs olympiennes. Une condition largement remplie puisqu'Alvaro Gonzalez s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au sein de la charnière centrale d'André Villas-Boas. Toutefois, la crise du Covid-19 et l'arrêt de la Ligue 1 ont créé un vide juridique qui a relancé ce dossier au point de jeter un froid sur l'avenir du défenseur de 30 ans. Le départ d'Andoni Zubizarreta et l'incertitude autour de l'avenir du technicien portugais n'arrangent rien. Toutefois, vendredi soir, Jacques-Henri Eyraud a dissipé les doutes à l' AFP : « Alvaro Gonzalez sera olympien la saison prochaine . »

L'option d'achat d'Alvaro comprise entre 4 et 5M€ ?