Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jacques-Henri Eyraud scelle l’avenir d’Alvaro Gonzalez !

Publié le 22 mai 2020 à 20h15 par Th.B.

Prêté jusqu’à la fin de la saison à l’OM, Alvaro Gonzalez ne reviendra pas à Villarreal cet été selon Jacques-Henri Eyraud. Le président du club phocéen a assuré que l’Espagnol figurera dans l’effectif olympien la saison prochaine.

L’été dernier, l’OM a recruté Valentin Rongier, Dario Benedetto ainsi qu’Alvaro Gonzalez. Contrairement aux deux premiers nommés, le défenseur de l’OM est arrivé à la Commanderie sous la forme d’un prêt avec option d’achat qui a été fixée entre 4 à 8M€ selon le nombre de ses apparitions avec le club phocéen. En difficulté financière, la direction marseillaise discuterait avec Villarreal pour que le club espagnol donne son aval pour baisser le prix de l’option d’achat en question. De son côté, le vestiaire phocéen a pris parti. Via leurs comptes Instagram respectifs, Maxime Lopez et Boubacar Kamara ont indirectement incité leur direction à faire le nécessaire pour conserver Gonzalez.

« Alvaro Gonzalez sera olympien la saison prochaine »