Mercato - OM : Eyraud déjà dépassé pour la succession de Zubizarreta ?

Publié le 22 mai 2020 à 6h15 par Th.B.

Dans les petits papiers de Jacques-Henri Eyraud pour combler le vide que le départ d’Andoni Zubizarreta a provoqué, Luis Campos pourrait revenir du côté de l’AS Monaco et ainsi snober l’OM.

Sans contestation possible, Luis Campos est l’un des meilleurs recruteurs du football européen. En attestent ses trouvailles lors de ses passages en tant que conseiller du côté de l’AS Monaco et actuellement au LOSC. Annoncé sur le départ par L’Équipe , étant las de la situation délicate en interne concernant d’ailleurs l’avenir de Christophe Galtier, approché par l’OM comme le10sport.com vous l’a révélé, Campos devrait jouer un mauvais tour à l’OM.

Campos proche de l’AS Monaco ?