Mercato - PSG : Cavani y verrait plus clair pour son avenir !

Publié le 22 mai 2020 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’une prolongation de contrat n’est pas assurée au PSG, voire pas d’actualité, Edinson Cavani disposerait cependant de quelques portes de sorties pour cet été.

À moins d’un énorme revirement de situation, Edinson Cavani ne va pas prolonger son contrat au PSG. Son aventure parisienne serait donc susceptible de prendre fin cel été, soit à l’expiration de son engagement avec le club de la capitale. Ces dernières semaines, plusieurs destinations dont Newcastle United ont été évoquées dans la presse. Cependant, l’avenir d’Edinson Cavani devrait s’inscrire du côté de l’Italie.

L’Inter pour Cavani ?