Mercato - PSG : La première recrue estivale en approche ?

Publié le 22 mai 2020 à 3h45 par A.M.

Déjà très actif en coulisse, Leonardo a lancé les grandes manœuvres pour Alex Telles (FC Porto) qui est la grande priorité du PSG pour remplacer Layvin Kurzawa.

En quête d'un nouveau latéral gauche cet été, Leonardo s'active sérieusement. Il faut dire qu'avec le départ de Layvin Kurzawa, dont le contrat arrive à échéance, le PSG ne possède que Juan Bernat et Mitchel Bakker à ce poste. Et compte tenu du fait que le jeune néerlandais n'a pas entièrement convaincu pour sa première saison à Paris, le club de la capitale cherche un nouveau latéral gauche pour concurrencer Juan Bernat. Et un nom se détache sérieusement.

Leonardo s'active pour Alex Telles