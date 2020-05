Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani va avoir l’embarras du choix !

Publié le 22 mai 2020 à 1h45 par Th.B.

Dans les petits papiers de l’Inter depuis que Dries Mertens aurait décidé de prolonger son contrat au Napoli, Edinson Cavani pourrait revenir en Serie A en rejoignant le club lombard. Mais d’autres options vont se présenter à lui.

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, Edinson Cavani aurait de fortes chances de quitter le PSG. En effet, Leonardo ferait du transfert définitif de Mauro Icardi, prêté par l’Inter avec option d’achat, sa priorité. Et alors que Thiago Silva a reçu une offre qu’il a certes refusé ces dernières semaines, comme le10sport.com vous l’a révélé, Cavani n’aurait pas été approché par la direction sportive du PSG pour une prolongation de contrat. Ces derniers jours, le nom d’Edinson Cavani est régulièrement lié à l’Inter. Des discussions auraient d’ailleurs déjà eu lieu entre le clan Cavani et les dirigeants de l’Inter. Et le profil du meilleur buteur de l’histoire du PSG plairait particulièrement à Antonio Conte.

Cavani ou le soldat parfait pour Antonio Conte