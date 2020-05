Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani prêt à faire un énorme sacrifice pour son avenir ?

Publié le 21 mai 2020 à 11h15 par D.M.

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani serait surveillé par de nombreux clubs à l’instar de l’Inter. Un intérêt qui ne laisserait pas insensible l’attaquant, prêt à baisser son salaire pour rejoindre Antonio Conte.

Au sein de quel club évoluera Edinson Cavani la saison prochaine ? Meilleur buteur de l’histoire du PSG, l’attaquant est dans le flou concernant son avenir. Son contrat avec le club parisien arrive à échéance en juin prochain et le joueur uruguayen pourrait quitter le PSG libre cet été. Même si une prolongation n’est pas exclue notamment en raison des retombées de la crise sanitaire, le départ d’Edinson Cavani pourrait intervenir lors du prochain mercato. D’autant plus que l’attaquant ne manquerait pas de prétendants puisque l’Atlético et l’Inter se seraient positionnés dans ce dossier. Mais l’un de ces clubs semble être privilégié par Cavani.

Cavani prêt à baisser son salaire pour rejoindre l’Inter ?