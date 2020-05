Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas aurait refusé une offre colossale !

Publié le 21 mai 2020 à 9h15 par A.M.

Bien que son avenir à l'Olympique de Marseille soit toujours incertain, André Villas-Boas aurait refusé une offre très lucrative en provenance de Newcastle.

Avec le départ d'Andoni Zubizarreta, l'avenir d'André Villas-Boas s'inscrit plus que jamais en pointillés du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, le technicien portugais n'a jamais caché qu'il liait son futur à celui du Basque. Malgré tout, l'ancien entraîneur de Chelsea est toujours en place à l'OM où son contrat court jusqu'en juin 2021. André Villas-Boas a toutefois récemment repoussé les avances de Jacques-Henri Eyraud qui, après avoir envisagé un départ à l'amiable de son entraîneur, a finalement décidé de lui transmettre une prolongation de contrat. « Le club a fait parvenir à André Villas-Boas une proposition de prolongation de contrat de 2 ans », précisait même un communiqué officiel de l'OM ces derniers jours.

Villas-Boas recale Newcastle