Mercato - OM : Un avenir à Newcastle ? La réponse de Villas-Boas !

Publié le 5 mai 2020 à 22h15 par T.M.

Ces derniers jours, il a été question d’un intérêt de Newcastle pour André Villas-Boas. Des rumeurs évoquées par l’entraîneur de l’OM.

Dans les prochaines semaines, Newcastle pourrait bien entrer dans une nouvelle sphère. En effet, les Magpies seraient en passe d’être rachetés par de riches investisseurs. Ces futurs propriétaires seraient d’ailleurs prêts à dépenser des sommes folles pour attirer de grands joueurs, tout en rêvant d’un grand entraîneur pour diriger ce projet. Alors que la priorité semblait se nommer Mauricio Pochettino, dernièrement, le nom d’André Villas-Boas a aussi filtré. Le Portugais fera-t-il alors son retour en Premier League en s’asseyant sur le banc de Newcastle ?

« Je ne veux pas retourner en Premier League »