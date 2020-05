Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Prolongation, avenir… L’OM sort du silence pour André Villas-Boas !

Publié le 19 mai 2020 à 17h15 par T.M.

Suite au départ d’Andoni Zubizarreta, le doute entoure l’avenir d’André Villas-Boas à l’OM. Et alors qu’une offre de prolongation serait sur la table pour le Portugais, le club phocéen a souhaité mettre les choses au point.

L’OM traverse actuellement des moments très compliqués. En effet, depuis quelques jours, le club phocéen vit avec l’incertitude de voir André Villas-Boas sur le banc de touche la saison prochaine. Malgré la Ligue des Champions, le Portugais pourrait faire ses valises. La raison ? Le départ d’Andoni Zubizarreta. En effet, le Special Two avait assuré que son avenir était lié à celui de l’Espagnol. Ce dernier n’étant plus là, Villas-Boas pourrait donc faire ses valises. Toutefois, l’OM n’entend pas se séparer de l’ancien entraîneur de Chelsea. Pour cela, une offre de prolongation lui aurait été proposée, alors que son contrat court jusqu’en 2021. Et face aux différentes rumeurs concernant l’avenir de son entraîneur, l’OM a souhaité mettre les points sur les i à travers un communiqué.

« Le club a fait parvenir à André Villas-Boas une proposition de prolongation de contrat de 2 ans »