Mercato - OM : Eyraud, Villas-Boas... Ce témoignage ahurissant en interne !

Publié le 19 mai 2020 à 13h15 par A.M.

Bien que Jacques-Henri Eyraud ait transmis une offre de prolongation à André Villas-Boas, personne ne serait dupe en coulisse concernant les réelles intentions du président de l'OM...

L'avenir d'André Villas-Boas continue de s'inscrire en pointillés à l'Olympique de Marseille depuis l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta. Conscient de la situation, mais également de sa cote de popularité en berne auprès des supporters olympiens, Jacques-Henri Eyraud s'est récemment prononcé sur la situation de son entraîneur, rappelant qu'il souhaitait le conserver et que si le technicien portugais décidait de partir, ce serait de sa propre initiative : « Pour moi, c'est clair, André Villas-Boas est le coach de l'OM et il le sera pour de nombreuses années j'espère. Je l'ai entendu évoquer un doute fort sur sa capacité à vouloir continuer sans Andoni Zubizarreta au sein du club aujourd'hui. Ce sera sa décision . » Et les manœuvres présidentielles se poursuivent en coulisses.

«Personne n'est dupe»