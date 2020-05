Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud face à un énorme problème pour cet été ?

Publié le 19 mai 2020 à 4h45 par T.M.

Les maux de tête doivent être nombreux pour Jacques-Henri Eyraud actuellement. Et à l’approche du mercato estival, le président de l’OM pourrait bien se heurter à un gros problème.

Les temps sont durs actuellement à l’OM. En effet, le club phocéen est secoué par une grosse crise en interne avec de gros changements au sein de son organigramme. Cela a ainsi commencé avec le départ d’Andoni Zubizarreta de son poste de directeur sportif. Un départ qui pourrait entraîner celui d’André Villas-Boas. De quoi occuper Jacques-Henri Eyraud, qui doit alors trouver les hommes qui les remplaceront. Toutefois, le président de l’OM a aussi d’autres priorités, comme cela de combler le déficit du club.

Personne ne veut partir !

Cet été, Jacques-Henri Eyraud a pour objectif de vendre pour 60M€ de joueurs afin de réduire le déficit de l’OM à seulement 30M€. Les portes pourraient donc être grandes ouvertes sur la Canebière, mais reste à savoir qui seront ces joueurs à faire leurs valises. Et c’est là que cela pourrait se compliquer pour le président de l’OM. Malgré la situation instable suite au départ de Zubizarreta et l’incertitude autour de Villas-Boas, les joueurs se sentiraient bien au club et ils seraient peu nombreux à vouloir partir. Pour Eyraud, cela pourrait donc être compliqué de trouver ces 60M€.