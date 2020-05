Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout serait bientôt bouclé pour Zubizarreta !

Publié le 18 mai 2020 à 18h30 par Dan Marciano mis à jour le 18 mai 2020 à 18h34

Jeudi dernier, l’OM annonçait sa séparation avec Andoni Zubizarreta qui occupait le poste de directeur sportif depuis 2016. L’Espagnol aurait rencontré ce lundi Jacques-Henri Eyraud afin de finaliser son départ.

Le couperet est tombé ce jeudi. L’OM a annoncé le départ d’Andoni Zubizarreta qui occupait le poste de directeur sportif depuis 2016. L’avenir de l’Espagnol ne tenait qu’à un fil en raison des derniers mercato ratés du côté de l’OM, mais aussi à cause de divergences avec son président Jacques-Henri Eyraud. L’Equipe a annoncé ce dimanche qu’Andoni Zubizarreta aurait mal vécu l’arrivée de Paul Aldridge en tant que conseiller du président. Journaliste pour RMC , Mohamed Bouhafsi a déclaré également que l’Espagnol aurait décidé de quitter la Canebière en raison de la volonté du club de recruter un directeur général du football. Un manque de confiance de la part de la direction qui aurait précipité l’ancien international espagnol vers le départ. Une séparation lourde de conséquences pour la formation marseillaise qui pourrait enregistrer le départ de son entraîneur André Villas-Boas dans les prochains jours. L’entraîneur portugais n’a jamais caché sa proximité avec Andoni Zubizarreta et avait lié son avenir à celui de l’ancien gardien.

Zubizarreta a rencontré Eyraud ce lundi

C’est par le biais d’un cours communiqué que l’OM avait annoncé ce jeudi le départ d’Andoni Zubizarreta. Une publication composée notamment du témoignage de Jacques-Henri Eyraud : « Andoni est le premier manager que j’ai recruté au démarrage de notre projet. C’est donc avec beaucoup d’émotion que nos chemins se séparent aujourd’hui. Depuis fin 2016, il a été de toutes les batailles à mes côtés. Il s'est pleinement consacré au renouveau de l'OM et a su apporter son expertise afin de rebâtir des fondations solides s'agissant du groupe professionnel comme du centre de formation. Andoni est un homme honnête, d’une grande intégrité. Au-delà de l’immense joueur qu’il a été, il est un professionnel de grande qualité avec lequel j’aurai toujours beaucoup de plaisir à échanger. » Malgré cette annonce, le dirigeant espagnol reste à ce jour un membre de l’OM. En effet, Andoni Zubizarreta n’a toujours pas signé de résiliation de contrat. Selon les informations de L’Equipe , l’ancien directeur sportif du FC Barcelone aurait rencontré ce lundi Jacques-Henri Eyraud afin de négocier les modalités de son départ, mais aussi celui du directeur du scouting Albert Valentin. Le quotidien rajoute même qu’un accord serait tout proche d’être trouvé. Ainsi, Andoni Zubizarreta devrait dans les prochaines heures quitter officiellement l’OM. Un départ qui pourrait être la première pierre du nouveau projet de l’OM.

L'OM doit trouver un nouvel homme fort