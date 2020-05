Foot - OM

OM : Zubizarreta, Villas-Boas, Aulas… Eyraud se serait lancé dans un improbable projet !

Publié le 18 mai 2020 à 14h30 par T.M.

Les temps sont actuellement très compliqués du côté de l’OM. Jacques-Henri Eyraud voit les dossiers chauds se multiplier, toutefois, le président phocéen pourrait bien s’occuper d’une autre affaire bien différente.

L’arrêt de la saison de Ligue 1 à cause du coronavirus a profité à l’OM. En effet, le classement ayant été figé, le club phocéen occupant la deuxième place a donc validé son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. La célèbre musique va donc résonner à nouveau au Vélodrome, pour le plus grand plaisir des fans phocéens. Mais du côté de l’OM, on a vite déchanté. En effet, la suite du projet de Frank McCourt est très incertaine. Alors que les rumeurs d’une vente de l’Américain ont été nombreuses, Jacques-Henri Eyraud doit désormais gérer la crise au sein de l’organigramme. Alors que l’OM a décidé de se séparer d’Andoni Zubizarreta, ce départ de l’Espagnol pourrait bien entraîner celui d’André Villas-Boas. De quoi donc occuper le président marseillais.

Un nouveau directeur sportif, un nouvel entraîneur ?

Quel sera donc le visage de l’OM la saison prochaine ? Avec le départ d’Andoni Zubizarreta et possiblement celui d’André Villas-Boas, Jacques-Henri Eyraud doit trouver les prochains hommes forts du sportif à l’OM. Depuis l’annonce de la séparation avec l’Espagnol, les noms et les rumeurs se multiplient d’ailleurs dans les médias. Pour occuper le poste de directeur sportif, il a été question d’Antero Henrique, Olivier Létang ou encore Daniel Van Buyten. Pour ce qui est de Luis Campos, Eyraud pourrait déjà faire une croix sur lui. En effet, selon RMC , le Portugais souhaiterait actuellement quitter le LOSC, mais ne voudrait en aucun cas rejoindre la Canebière, ne voulant pas collaborer avec l’actuel président. Pour ce qui du successeur de Villas-Boas, là aussi les noms se multiplient. Christophe Galtier, Leonardo Jardim, Lucien Favre, Rafael Benitez, les pistes sont ambitieuses, mais semblent vouées à l’échec. Ce qui fait dire à certains qu’Hervé Renard pourrait être le prochain entraîneur de l’OM, remplissant les différents critères à cocher.

« A l’OM, le foot c’est secondaire »