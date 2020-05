Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud reçoit un appel du pied surprenant !

Publié le 18 mai 2020 à 16h15 par La rédaction

Alors que la situation apparait assez floue à l’OM, Pascal Olmeta s’exaspère des problèmes du club et propose de lui venir en aide.

C’est la grande incertitude en ce qui concerne l’avenir de l’OM. Le club phocéen a annoncé jeudi le départ de son directeur sportif Andoni Zubizarreta, ce qui pourrait mettre en péril l’avenir du projet McCourt. En effet, depuis l’annonce du départ du Basque, l'avenir d'André Villas Boas à l'OM pose question. L'entraineur portugais avait déjà répété par le passé que son avenir était lié à celui de son directeur sportif . Si l'on ne connait pas encore les répercussions qu'aura cette décision sur le club, Pascal Olmeta a de son côté lancé un appel du pied à la direction de l'OM...

Olmeta propose son aide à l'OM