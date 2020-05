Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prolongation de Mbappé devient impossible ?

Publié le 18 mai 2020 à 15h30 par La rédaction

A deux ans de la fin de son contrat, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé. Ambitieux, il rêve de rejoindre un grand d’Europe et n’a aucun intérêt à rempiler avec le PSG. Son plan de départ se prépare…

L’avenir de Kylian Mbappé semble s’éloigner de Paris à mesure que le temps passe. Le monde du football est actuellement à l’arrêt à cause de la crise sanitaire du Coronavirus, et le PSG en a profité pour relancer le dossier de la prolongation de contrat de l’international français du côté du club de la capitale française. Pourtant, Mbappé n’a toujours pas prolongé, et cela pourrait bien ne jamais arriver…

Des demandes impossibles à garantir

Très ambitieux, Kylian Mbappé cherche à devenir le meilleur joueur du monde. Il souhaite continuer de progresser dans sa carrière, et la situation actuelle du PSG pourrait ne pas lui permettre de continuer à s’améliorer. La prolongation de contrat de Kylian Mbappé dépendait beaucoup de la performance de l’Equipe de France à l’Euro, mais aussi de celle du PSG en Ligue des Champions cette saison. Désormais, avec le monde du football à l’arrêt total à cause de la crise sanitaire du Coronavirus, et l’Euro déplacé à l’été 2021, les plans ont changé pour Kylian Mbappé, qui pourrait décider de quitter Paris dès cet été. De plus, Neymar n’est toujours pas certain de rester du côté de Paris, même si la tendance semble s’inverser ces dernières semaines et qu’il pourrait bien décider de s’établir pour un long moment à Paris. Si Neymar s’en va, les garanties sportives seraient donc impossibles à proposer à Mbappé, et ce dernier quittera alors directement Paris pour aller voir ailleurs…

La priorité de Zidane

Ainsi, dans ce contexte, un homme se frotte les mains de cette longueur des négociations : Zinedine Zidane. Depuis l’explosion au plus haut niveau de l’international français du PSG, il n’a jamais caché qu’il souhaitait le voir évoluer sous ses ordres, et a maintes et maintes fois déclaré qu’il adorait le jeune attaquant parisien. De quoi flatter Mbappé, qui pourrait décider de quitter Paris pour rejoindre Madrid et le Champion du Monde 98. Sous les ordres de Zidane, Mbappé se garantit un avenir radieux, une progression dans son jeu et de la concurrence en championnat, lui qui partirait alors en Liga, le championnat considéré comme le meilleur du monde. Avec un effectif de qualité et des jeunes joueurs offensifs pleins d’avenir, Mbappé aurait tout pour se sentir comme chez lui, et pourrait voir son avenir se dessiner au Real Madrid et nulle part ailleurs avec de telles conditions, dans un effectif taillé pour la gagne en championnat et pourquoi en Ligue des Champions, le trophée que Kylian Mbappé convoite le plus, avec, évidemment, le Ballon d’Or.