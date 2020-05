Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud tente un énorme coup avec... Villas-Boas !

Publié le 19 mai 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 19 mai 2020 à 8h16

Annoncé sur le départ ces dernières heures, André Villas-Boas aurait finalement reçu une offre de prolongation de contrat de la part de l'OM alors que son bail prend fin en juin 2021. Mais rien ne dit que le technicien portugais acceptera.

La situation de l'Olympique de Marseille est plus que tendue ces dernières heures. Il faut dire que le départ d'Andoni Zubizarreta a mis le feu aux poudres. Jeudi, le club phocéen a effectivement officialisé par le biais d'un communiqué le départ de son directeur sportif. Et comme André Villas-Boas n'a jamais caché qu'il liait son avenir à celui du Basque, le flou règne autour du futur du technicien portugais très apprécié à Marseille. Dans la foulée, Jacques-Henri Eyraud a pris la parole afin d'afficher sa volonté de conserver son entraîneur : « Pour moi, c'est clair, André Villas-Boas est le coach de l'OM et il le sera pour de nombreuses années j'espère. Je l'ai entendu évoquer un doute fort sur sa capacité à vouloir continuer sans Andoni Zubizarreta au sein du club aujourd'hui. Ce sera sa décision . » Et le président de l'OM serait même passé à l'action.

Une prolongation d'un an pour Villas-Boas