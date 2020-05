Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet élément qui pourrait faire rester André Villas-Boas…

Publié le 19 mai 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir d’André Villas-Boas sur le banc de l’OM semble encore très incertain, un élément pourrait convaincre l’entraîneur portugais de poursuivre l’aventure.

Jeudi, la direction de l’OM a officialisé le départ d’Andoni Zubizarreta, et c’est prochainement André Villas-Boas qui pourrait suivre les traces de son ancien collaborateur. Un dossier épineux de plus à gérer pour la direction du club phocéen, qui devra également composer avec les difficultés financières et la menace du fair-play financier. Pourtant, comme l’a indiqué Rolland Courbis dans les colonnes de La Provence, Villas-Boas pourrait revoir sa décision à une condition…

« Il va attendre la décision du FPF »