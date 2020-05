Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un coup de tonnerre pour l'avenir d'Eyraud ?

Publié le 18 mai 2020 à 22h00 par B.C.

Suite au départ d'Andoni Zubizarreta, l'avenir d'André Villas-Boas semblait très incertain. Cependant, c'est bien Jacques-Henri Eyraud qui pourrait quitter son poste à l'avenir.

Cela pourrait bien être l'été de tous les changements à l'Olympique de Marseille. Ce jeudi, le club phocéen a annoncé le départ d'Andoni Zubizarreta, arrivé dans les valises de Frank McCourt en 2016. Logiquement, les supporters de l'OM ont craint le pire pour l'avenir d'André Villas-Boas, très proche du désormais ex-directeur sportif phocéen, et ils ont raison puisque l'entraîneur portugais serait en plein doute sur la suite de son aventure à l'OM. Les prochains jours seront donc déterminants, mais un nouveau rebondissement ne serait pas à exclure. Directeur des rédactions de La Provence , Guilhem Ricavy a avoué ce lundi soir sur Azur TV que l'hypothèse d'un départ de Jacques-Henri Eyraud prenait de l'ampleur du côté de Marseille.

« L'une des pistes évoquées, c'était effectivement de remplacer le président de l'OM »