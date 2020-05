Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas en plein doute pour son avenir à Marseille !

Publié le 18 mai 2020 à 19h15 par B.C.

Après le départ d'Andoni Zubizarreta, l'avenir d'André Villas-Boas à Marseille apparaît très incertain. Cependant, on assure dans l'entourage du Portugais qu'aucune décision définitive n'a encore été prise.

Depuis l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta jeudi soir, l'avenir d'André Villas-Boas semble très incertain. L'entraîneur de l'OM était en effet proche de son directeur sportif et n'avait pas hésité à lier son avenir à celui de l'ancien international espagnol. Les supporters phocéens craignent donc le pire, mais Jacques-Henri Eyraud s'est voulu rassurant au lendemain de l'annonce du départ de Zubizarreta : « On s'est vu, on a discuté de tout ça. Pour moi, c'est clair, André Villas-Boas est le coach de l'OM et il le sera pour de nombreuses années j'espère ». Même son de cloche chez Frank McCourt, qui a affiché le souhait de voir AVB être à la tête de l'OM « au-delà du terme de son contrat actuel », courant jusqu'en juin 2021. Néanmoins, le coach marseillais est actuellement en plein doute, puisque « le projet n'a plus rien à voir avec celui pour lequel il s'est engagé à son arrivée », comme le précisait l'un de ses proches à L'Équipe . Il faut dire qu'avec les problèmes financiers de l'OM, il faudra beaucoup vendre et réaliser un recrutement low-cost cet été. Malgré tout, rien ne serait encore acté dans l'esprit de Villas-Boas.

Rien n'est acté pour André Villas-Boas