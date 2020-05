Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup à 30M€ bouclé par Leonardo... grâce au COVID-19 ?

Publié le 19 mai 2020 à 1h45 par A.C.

La crise sanitaire actuelle, pourrait débloquer un gros dossier de Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain.

La Serie A reste le terrain de chasse préféré de Leonardo. Ainsi, à la recherche d’un milieu de terrain pour le Paris Saint-Germain, il a activé plusieurs pistes menant à des joueurs du championnat italien. Selon nos informations, le directeur sportif du PSG suit notamment Lorenzo Pellegrini, milieu de terrain de 23 ans de l’AS Roma. Paris n’est toutefois pas seul, puisque nous vous avons parlé de la forte concurrence de la Juventus et, plus récemment, l’intérêt d’Everton a fait surface.

L’AS Roma obligée de vendre Pellegrini et Zaniolo