Mercato - PSG : Leonardo prêt à dépouiller un club légendaire ?

Publié le 18 mai 2020 à 20h30 par A.C.

Pour renforcer le Paris Saint-Germain cet été, Leonardo souhaiterait largement se servir au sein de l’un de ses anciens clubs.

Le mercato estival va subir les répercussions de la crise du COVID-19, mais Leonardo est décidé à renforcer le Paris Saint-Germain. Plusieurs dossiers se présentent pour le directeur sportif du PSG. Il y a tout d’abord Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, en fin de contrat et qui se dirigent donc vers un départ. Le Français n’a toujours pas reçu de prolongation de la part du PSG, tandis que le Belge intéresse plusieurs clubs, comme Tottenham et le Borussia Dortmund. Pourtant, le principal chantier de Leonardo, est le milieu de terrain. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaite frapper un gros coup dans ce secteur de jeu et il pourrait bien se tourner vers son ancien club du Milan AC. Nous vous avons en effet révélé le 10 mai dernier que Leonardo souhaite attirer Ismaël Bennacer au PSG et qu’une offre de 30M€ a été formulée.

Leonardo piste plusieurs joueurs du Milan AC !

Bennacer, élu meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, n’est pas le seul joueur du Milan AC que Leonardo suit de près. Selon nos informations, le directeur sportif du Paris Saint-Germain s’intéresse également à Théo Hernandez. L’ancien du Real Madrid a réalisé une saison plus qu’aboutie, puisqu’il est tout simplement le meilleur joueur milanais en Serie A. Il pourrait venir pallier le départ de Layvin Kurzawa au Paris Saint-Germain et concurrencer Juan Bernat, pour une place de titulaire. A Milan, Leonardo lorgne également Alessio Romagnoli. Le 10 mai dernier nous vous parlions de contacts entre le PSG et l’entourage du capitaine du Milan AC, dont le contrat se termine en 2022. La priorité est pourtant donnée pour le moment à Thiago Silva, qui s'est vu proposer une prolongation d’un an.

