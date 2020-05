Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland, un transfert XXL déjà envisagé pour rejoindre Zidane ?

Publié le 18 mai 2020 à 19h30 par Bernard Colas

Phénomène du Borussia Dortmund, Erling Haaland reste observé de près par le Real Madrid. Le profil du Norvégien fait plus que jamais l'unanimité au sein du club espagnol, mais le prix à débourser pour s'attacher ses services risque de compliquer la tâche de Zinedine Zidane.

Du haut de son mètre 94, Erling Haaland s'est fait un nom cette saison. En 34 apparitions toutes compétitions confondues, sous le maillot de Salzbourg puis de Dortmund, l'attaquant norvégien a inscrit un total de 41 buts pour 10 passes décisives. Redoutable face au gardien, Haaland est en plus un joueur altruiste, et même l'interruption des compétitions due à l'épidémie de coronavirus ne l'a visiblement pas perturbé puisque le joueur de 19 ans s'est montré décisif en ouvrant le score face à Schalke 04 dans le derby de la Ruhr samedi. Une prestation qui n'est pas passée inaperçue, notamment au Real Madrid.

Haaland, la nouvelle arme offensive pour oublier Cristiano Ronaldo

Déjà sur ses traces cet hiver, avant la signature de l'attaquant au Borussia Dortmund, Florentino Pérez garde en effet un œil sur ses prestations. OK Diario expliquait d'ailleurs le week-end dernier que la rencontre d'Erling Haaland serait scrutée de près en Espagne afin de faire le point sur son état. Les Merengue ont rapidement remarqué que l'attaquant était en forme et rêvent désormais de le récupérer au cours du prochain mercato estival. Le phénomène du BVB est en effet l'une des priorités des Madrilènes pour renforcer le secteur offensif et préparer la succession de Karim Benzema, qui fêtera ses 33 ans à la fin de l'année. En interne, on se dit en effet impressionné par ses prouesses, et Haaland est déjà vu comme le digne successeur de Cristiano Ronaldo. « Il y a très peu de joueurs sur le marché aujourd'hui qui peuvent vous garantir des résultats comme Haaland. Ce type finit tout et depuis que Cristiano est parti, nous n'avons pas eu de finisseur comme ça », explique l'un des hommes de confiance de Zinedine Zidane à OK Diario . Aux côtés de Kylian Mbappé et Eden Hazard, Erling Haaland pourrait donc former le nouveau trio offensif du Real Madrid à l'avenir, mais comme avec la star du PSG, il ne sera pas facile d'obtenir sa signature.

120M€ ou rien pour Haaland