Mercato - Real Madrid : Ça ne ferait plus aucun doute pour Haaland !

Publié le 18 mai 2020 à 17h00 par B.C.

Ce week-end, Erling Haaland a retrouvé le terrain à l'occasion de la reprise de la Bundesliga en Allemagne, et sa prestation n'est pas passée inaperçue en Espagne. En effet, le profil du Norvégien ferait l'unanimité au Real Madrid.

Certes, Florentino Pérez rêve de mettre la main sur Kylian Mbappé, mais le phénomène du PSG n'est pas le seul objectif du Real Madrid pour préparer l'avenir. En Espagne, on assure en effet depuis plusieurs mois que les Merengue observent de près Erling Haaland, et ce n'est pas son arrivée au Borussia Dortmund qui aurait incité les dirigeants de la Casa Blanca à changer de cible. Le Real Madrid n'écarterait pas une offensive pour l'attaquant de 19 ans cet été malgré son transfert au BVB en janvier. Privé de football durant deux mois, le Norvégien a retrouvé les terrains ce week-end à l'occasion du derby de la Ruhr face à Schalke 04 (4-0) et a même ouvert le score face au rival. Une performance XXL qui n'est pas passée inaperçue à Madrid.

Le Real Madrid totalement sous le charme d'Erling Haaland