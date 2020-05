Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette piste chaude, Leonardo va devoir sortir le grand jeu !

Publié le 18 mai 2020 à 6h45 par Th.B.

Comme révélé par le10sport.com, le PSG est déjà passé à l’action pour Ismaël Bennacer en formulant une offre au Milan AC, immédiatement refusée par la direction rossoneri. Mais en plus du Milan, Leonardo devra se montrer très convaincant auprès du principal intéressé. Explications.

En plus du transfert définitif de Mauro Icardi, du recrutement de latéraux pour évoluer à gauche et à droite, Leonardo fait du renforcement du milieu de terrain du PSG une grande priorité de son mercato estival. Cependant, la réalité économique d’aujourd’hui force le directeur sportif du PSG à scruter en profondeur le marché et à dénicher les bons coups. Pour ce faire, Leonardo a coché trois noms précis dans sa grande liste de potentielles recrues au milieu de terrain, à savoir Lorenzo Pellegrini, Tiémoué Bakayoko et Ismaël Bennacer, trois dossiers évalués aux alentours de 30M€. Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 10 mai que le PSG avait proposé une offre de transfert s’élevant à 30M€ au Milan AC pour Bennacer. Néanmoins, la direction rossoneri a rejeté cette proposition, attendant du PSG ou d’un autre club une offre plus élevée. De quoi compliquer les affaires du champion de France, qui devra également faire des pieds et des mains pour convaincre le milieu de terrain algérien.

« Je veux tout gagner avec le Milan »