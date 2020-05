Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste de renom refroidie à cause de Jacques-Henri Eyraud ?

Publié le 19 mai 2020 à 10h15 par B.C.

Alors qu'il souhaiterait quitter le LOSC, Luis Campos ne fermerait pas totalement la porte à l'Olympique de Marseille. Cependant, le départ de Jacques-Henri Eyraud serait nécessaire.

Qui pour remplacer Zubizarreta ? À peine le temps de savourer la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, une nouvelle crise secoue l'Olympique de Marseille suite au départ du directeur sportif phocéen. Celui-ci pourrait d'ailleurs avoir de lourdes conséquences puisqu'André Villas-Boas serait en pleine réflexion pour son avenir. En attendant, Jacques-Henri Eyraud s'active pour dénicher le successeur de l'Espagnol, et plusieurs noms circulent, dont celui de Luis Campos. Le Portugais souhaiterait quitter le LOSC et conviendrait parfaitement à la nouvelle phase du projet de l'OM, reposant sur le trading de joueurs. Aux yeux de Manu Lonjon, journaliste, une arrivée de Campos à Marseille n'est pas impossible, mais celle-ci ne pourrait arriver qu'à condition qu'Eyraud quitte son poste de président.

« C'est un projet qui pourrait l'intéresser à terme, mais il n'a pas envie de travailler avec Eyraud »