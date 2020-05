Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un bras de fer colossal se dessine pour Cavani !

Publié le 21 mai 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Edinson Cavani intéresserait beaucoup Newcastle et l’Inter Milan qui semblent se disputer sa signature.

Déjà passé tout proche d’un départ du PSG l’hiver dernier en direction de l’Atlético de Madrid, Edinson Cavani devrait cette fois-ci bel et bien mettre un terme à son règne au Parc des Princes. Le buteur uruguayen, qui arrive au terme de son contrat avec le PSG, devrait partir librement et pour la destination de son choix lors du prochain mercato. Et à l’heure actuelle, en Europe, deux clubs de renom seraient en course pour recruter Cavani.

Newcastle et l’Inter à fond ?

Comme l’a révélé le journaliste de Sky Italia Gianluca Di Marzio mercredi, l’Inter Milan est désormais en course pour recruter Edinson Cavani et ainsi pallier la probable de Lautaro Martinez au FC Barcelone par le buteur du PSG. Par ailleurs, depuis plusieurs semaines maintenant, Newcastle aurait des vues sur Cavani étant donné que les Magpies pourraient être prochainement rachetés par un riche investisseur saoudien. Affaire à suivre…