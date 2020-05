Foot - Mercato - PSG

Mercaot - PSG : Ce gros nom intéressé par le projet parisien…

Publié le 21 mai 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il semble actuellement en instance de départ à la Juventus Turin, Miralem Pjanic serait courtisé par plusieurs cadors dont le PSG. Une destination qui attire le milieu de terrain bosnien…

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG entend bien recruter au milieu de terrain lors du prochain mercato estival, et Le 10 Sport vous a fait état ces dernières semaines des différentes pistes activées par Leonardo : Ismaël Bennacer (Milan AC), Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Sandro Tonali (Brescia) ou encore Lorenzo Pellegrini (AS Rome) sont notamment ciblés par le directeur sportif du PSG. Par ailleurs, le nom de Miralem Pjanic a également été évoqué, et le joueur de la Juventus n’y est pas indifférent…

Pjanic attiré par le PSG, mais…

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité mercredi, Miralem Pjanic est intéressé par le projet du PSG et pourrait donc envisager un transfert vers le Parc des Princes cet été. Néanmoins, le club parisien n’a pas encore formulé d’offre pour Pjanic, pour qui l’unique proposition émane actuellement du FC Barcelone. Affaire à suivre…