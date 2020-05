Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un bras de fer avec le Barça et le Real Madrid pour Pjanic ?

Publié le 20 mai 2020 à 7h15 par B.C.

Comme annoncé par le10sport.com, le PSG s'est rapproché de l'entourage de Miralem Pjanic en vue du prochain mercato. Cependant, le FC Barcelone et le Real Madrid lorgneraient également le milieu de la Juventus, et les Blaugrana auraient même une longueur d'avance à ce jour.

Annoncé dans le viseur du PSG depuis l'arrivée de QSI, Miralem Pjanic pourrait enfin débarquer du côté du Parc des Princes cet été. En tout cas, cela serait clairement une possibilité aux yeux de Leonardo. Comme annoncé par le 10 Sport , le directeur sportif parisien a récemment évoqué la situation du Bosnien avec Fali Ramadani, et ce mardi, Le Parisien a confirmé un rapprochement entre le PSG et le clan Pjanic. Le club de la capitale s'intéresse donc de près au milieu de 30 ans, et la direction parisienne aurait même approché la Juventus pour évoquer le prêt du joueur. Ce dernier n'écarterait aucune option pour son avenir, mais le PSG n'est pas le seul intéressé par ses services.

Le Barça aurait l'avantage, le Real Madrid également positionné