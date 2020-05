Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et le feuilleton Neymar est relancé…

Publié le 20 mai 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors que le calme semblait être revenu autour de Neymar et de l’avenir de la star du PSG, la presse ibérique relance l’opération Neymar au FC Barcelone.

Ces dernières semaines, que ce soient les acteurs majeurs du FC Barcelone ou la presse catalane, tout le monde s’est accordé à dire que le feuilleton Neymar était de l’histoire ancienne, cette opération ne pouvant pas être réalisée en l’état actuel des choses et compte tenu de la réalité économique. Alors, la presse ibérique a clos le dossier Neymar, à l’instar du FC Barcelone, qui semblerait tout miser sur Lautaro Martinez. Néanmoins, le Barça penserait toujours au numéro 10 du PSG.

Le Barça ne lâcherait rien pour Neymar