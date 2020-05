Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Une offre pour Pjanic ? La réponse !

Publié le 20 mai 2020 à 11h30 par La rédaction

Sur les tablettes du PSG, Miralem Pjanic aurait fait l’objet d’une première offre de la part des Parisiens à destination de la Juventus. Le 10 Sport vous en dit plus sur la réalité du dossier.

Dans un article daté du 24 avril dernier, nous vous avons révélé l’existence des premiers contacts entre le PSG et les représentants de Miralem Pjanic. A l’occasion d’un rendez-vous entre Leonardo et Fali Ramadani dans le dossier Koulibaly, l’agent du Sénégalais a été sondé par le directeur sportif du PSG pour le milieu de terrain de la Juventus Turin, dont il gère aussi les intérêts. Une prise de contact concrète pour connaitre les intentions du joueur à l’approche du mercato estival mais également ses demandes financières éventuelles. Depuis, Leonardo ne lâche pas sa proie et songe toujours à cette option, lui qui recherche plusieurs milieux de terrain pour cet été, sans pour autant avoir un énorme budget recrutement. Paris souhaite conserver ses finances pour les prolonger de Neymar, Mbappé et verrouiller l’arrivée d’un attaquant (Icardi si l’Inter Milan accepte de baisser son prix ou une option moins onéreuse comme Pierre-Emerick Aubameyang, qui n’a plus qu’un an de contrat à Arsenal).

Paris n’a pas fait d’offre !