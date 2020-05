Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tenterait le tout pour le tout avec Pjanic !

Publié le 20 mai 2020 à 0h45 par Th.B.

Ne voyant pas Leandro Paredes comme étant un membre indéboulonnable du groupe du PSG, Leonardo compterait bel et bien utiliser l’Argentin pour débloquer le dossier Miralem Pjanic.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 24 avril dernier, Leonardo a initié les premiers contacts avec Fali Ramadani concernant un éventuel transfert de Miralem Pjanic. Le milieu de terrain bosniaque ne serait plus une pièce-maîtresse de la Juventus. The Guardian révélait dernièrement que Maurizio Sarri n’aurait pas été convaincu par Pjanic ces derniers temps et évoquait un potentiel échange avec Chelsea contre Jorginho. Témoignant du retrait progressif du FC Barcelone dans cette opération à cause de la réticence d’Arthur Melo de quitter la Catalogne, le directeur sportif du PSG passerait à la vitesse supérieure.

Parades, la pièce-maîtresse de Leonardo pour Pjanic ?