Mercato - PSG : Leonardo a toujours une carte à jouer pour Pjanic !

Publié le 18 mai 2020 à 20h45 par A.C.

Tout ne serait pas perdu pour Leonardo et le Paris Saint-Germain, dans la course à Miralem Pjanic.

Cet été, Leonardo souhaite renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Il aurait ainsi activé plusieurs pistes et la plupart mènent en Serie A. Il y a Sergej Milinkovic-Savic, Sandro Tonali ou encore Miralem Pjanic, qui selon nos informations a été contacté par le PSG. Le milieu de la Juventus semble toutefois échapper à Leonardo. La presse italienne et espagnole parle en effet de négociations très avancées entre la Juve et le FC Barcelone, concernant un échange entre Pjanic et Arthur Melo, qui n’a toutefois pas encore ouvert la porte à un départ de son côté.

Leonardo prêt à revenir à la charge pour Pjanic ?