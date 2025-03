Désiré Doué : Le coup de foudre sur les réseaux sociaux

Thomas Bourseau

Son entrée en jeu à Anfield mardi soir lors de la victoire du PSG contre Liverpool en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions (1-0 puis 4-1 aux tirs au but) en a surpris plus d'un en Angleterre. De nombreux fans des Reds seraient tombés sous le charme de Désiré Doué qui a d'ailleurs gagné une flopée de followers sur Instagram.

Désiré Doué pourrait fêter sa première sélection les 20 et/ou 23 mars prochain avec l'équipe de France à l'âge de 19 ans dans le cadre des 1/4 de finales de Ligue des nations face à la Croatie. En effet, de par ses prestations avec le PSG ces dernières semaines, le joueur de Luis Enrique a été appelé par Didier Deschamps pour cette trêve internationale de mars. Et il se pourrait que le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions du Paris Saint-Germain à Liverpool ait pesé dans la balance.

Désiré Doué a conquis les fans anglais de Liverpool...

Entré en jeu à la place de Bradley Barcola à la 67ème minute de jeu, Désiré Doué a illuminé la pelouse d'Anfield de par sa fraîcheur et ses gestes qui ont semblent ils bluffés les supporters de Liverpool comme souligné par Foot Mercato. Les Anglais seraient tombés sous le charme du milieu offensif et ailier de 19 ans qui a, au passage, gagné plus de 200 000 followers sur Instagram depuis ce choc européen.

«Il a beaucoup progressé par rapport à ce qu’il faisait à Rennes et au début au PSG»

Prochaine étape, l'équipe de France sous les ordres de Didier Deschamps qui attend beaucoup de sa part comme l'atteste cette déclaration du sélectionneur en conférence de presse jeudi. « Il a beaucoup progressé par rapport à ce qu’il faisait à Rennes et au début au PSG. On ne va pas le comparer avec des joueurs qui ont fait dix ans de carrière. Je ne pense pas qu’il soit un joueur axial. À lui de confirmer tout ce qu’il fait de très bien jusqu’à maintenant ».