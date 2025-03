De Zerbi - OM : «On s'embrasse», son intimité avec une star !

Thomas Bourseau

Roberto De Zerbi a réduit à néant toute polémique concernant un éventuel clash entre lui et Mason Greenwood. En raison d'une implication non optimale de l'Anglais et de Luis Henrique, ils auraient été tous deux punis contre le RC Lens la semaine dernière selon divers médias. De Zerbi a crié à la fake news en évoquant sa proximité avec les joueurs concernés.

Coach de l'OM, Roberto De Zerbi aurait pesté au cours de la semaine dernière pendant les séances d'entraînement. La faute à Mason Greenwood et Luis Henrique qui auraient affiché une implication moindre, déplaisant fortement à l'entraîneur italien selon divers médias. La conséquence a été immédiate sportivement parlant avec leurs non titularisations contre le RC Lens samedi dernier à l'Orange Vélodrome (0-1).

«Mais il n'y a aucun problème, quand ils arrivent le matin, on s'embrasse»

En conférence de presse ce vendredi, à 48 heures du second Classique de la saison contre le PSG, Roberto De Zerbi a nié toute brouille avec Mason Greenwood, star offensive de l'OM, ainsi qu'avec Luis Henrique. « Je sais que ce sont des choses que vous avez écrites, mais non. Je les ai mis sur le banc car je ne les voyais pas à 100% physiquement et mentalement. Ils ne sont peut-être pas habitués à jouer le haut du classement, comme on peut le voir dans leurs carrières. Ils peuvent avoir des baisses. Mais il n'y a aucun problème, quand ils arrivent le matin, on s'embrasse ».

«On est tous ensemble»

Cette proximité instaurée par Roberto De Zerbi avec ses deux attaquants s'étend d'ailleurs à l'ensemble du groupe de l'OM d'après ses propos relayés par Le Phocéen. « Peut-être qu'ici par le passé, tout le monde était contre tout le monde, mais maintenant, ici, on est tous ensemble et on veut le bien de l'OM. Toutes les statistiques disent qu'on mérite d'être deuxièmes. On aurait peut-être pu avoir plus de points. On est unis vers notre objectif commun. Tant que je serai ici, il n'y aura pas d'individualité ».