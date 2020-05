Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luis Campos aurait pris une grosse décision pour son avenir !

Publié le 20 mai 2020 à 19h45 par Th.B.

Sur le départ du LOSC, Luis Campos ne rejoindrait vraisemblablement pas Newcastle et Tottenham et serait plus enclin à retourner à l’ASM plutôt que de relever le challenge OM.

Lors de son passage sur RMC Sport dans Rothen Régale vendredi dernier, le président Jacques-Henri Eyraud justifiait le départ du désormais ex-directeur sportif Andoni Zubizarreta en assurant vouloir « muscler l’organisation » . L’homme fort de l’OM évoquait une arrivée d’un directeur général chargé du football. Le nom de Luis Campos circule dans la presse pour occuper un rôle similaire à l’OM, au même titre qu’Olivier Létang ou encore Antero Henrique. Cependant, Campos ne devrait pas devenir le nouveau dirigeant de l’OM.

Le dossier Campos en passe d’être bouclé ?