Mercato - OM : Pour Mauricio Pochettino, l’affaire se corse…

Publié le 20 mai 2020 à 23h45 par Th.B.

Dans les petits papiers du Real Madrid et réclamé au PSG, Mauricio Pochettino aurait déjà entamé les discussions avec les futurs propriétaires de Newcastle. De quoi compliquer les affaires de l’OM dans ce gros dossier.

Dans la foulée de l’officialisation du départ d’Andoni Zubizarreta de la direction sportive de l’OM et de la divulgation des informations concernant l’éventuelle démission d’André Villas-Boas, TMW révélait que Mauricio Pochettino serait un profil ciblé par les dirigeants de l’OM si le technicien du club phocéen claquait la porte. Cependant, le dauphin du PSG de cette saison de Ligue 1 se frotterait à une rude concurrence pour l’ancien coach de Tottenham. En effet, le Real Madrid le suivrait de près, en cas d’échec de Zinedine Zidane dans l’acquisition d’un trophée cette saison. Daniel Riolo a pour sa part réclamé l’arrivée de Pochettino au PSG, un club où il est passé en tant que joueur. Cependant, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 6 mai dernier, c’est bien Newcastle qui mène la danse.

Pochettino à Newcastle, ça chauffe !