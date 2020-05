Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir de Gareth Bale enfin tracé ?

Publié le 20 mai 2020 à 23h00 par La rédaction

Indésirable au Real Madrid, Gareth Bale pourrait finalement rester au club merengue jusqu’à la fin de son contrat. Une situation qui positionnerait Zinédine Zidane dans de sales draps. Explications...

Bien malin celui qui peut prédire avec certitude la prochaine destination de Gareth Bale. L’avenir de joueur gallois est effectivement de plus en plus dans le flou. Annoncé du côté de Newcastle ou encore en MLS, Bale chercherait activement une porte de sortie. Aux dernières nouvelles et selon les informations de The Athletic , un club de la Conférence Est de MLS aurait refusé les avances des agents de l’ailier du Real Madrid. Désireux de s’en séparer, Zinédine Zidane n’aurait plus d’autre choix que de le voir partir libre...

Vers un départ libre en 2022 ?