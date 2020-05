Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La Juventus aurait les idées claires pour Pjanic !

Publié le 20 mai 2020 à 21h30 par J.-G.D.

Toujours aussi intéressé par le profil de Miralem Pjanic, comme le PSG, le FC Barcelone serait dans l’obligation de céder aux désirs de la Juventus, à savoir un échange entre l’international bosnien et Arthur Melo.

Annoncé dans le viseur du PSG depuis quelques semaines, Miralem Pjanic ne dispose d'aucune offre de Leonardo entre les mains. C’est ce qu'annonce le10sport.com en exclusivité. Le milieu de terrain de la Juventus est cependant sensible aux approches parisiennes, tout en n’excluant pas de rester dans le Piémont. Mais le FC Barcelone se montrerait insistant pour mettre la main sur Pjanic, en attendant la réponse d’Arthur Melo afin de faire le chemin inverse. La presse italienne expliquait récemment que le Barça et la Juventus tenteraient de convaincre le Brésilien, qui bloquerait l’opération pour le moment. Et la Juve ne lâcherait rien concernant Arthur.

La Juventus n’aurait d’yeux que pour Arthur Melo