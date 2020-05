Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme danger pour Abidal avec ce crack de l’Ajax ?

Publié le 20 mai 2020 à 22h30 par J.-G.D.

Tombé sous le charme de Sergiño Dest, Barcelone devra toutefois se débarrasser de la grosse concurrence du Bayern Munich. Les Bavarois auraient déjà bougé leurs pions pour le latéral droit de l’Ajax Amsterdam.

L’Ajax Amsterdam reste un centre de formation connu et reconnu en Europe. Déjà actif l’an passé avec les ventes de Frenkie de Jong et de Matthijs de Ligt, le club devrait également l’être lors de ce mercato estival. Formé au sein du club amstellodamois, Sergiño Dest aura convaincu quelques écuries européennes en l’espace d’une saison. Le PSG, Barcelone, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich seraient donc tentés par le latéral droit américain (20 ans). Et les Munichois auraient lancé l’assaut concernant Sergiño Dest.

Une proposition du Bayern Munich pour Sergiño Dest ?