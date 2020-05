Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : Neuer s’enflamme pour sa prolongation

Publié le 20 mai 2020 à 17h10 par T.M. mis à jour le 20 mai 2020 à 17h11

Après plusieurs semaines de discussions, Manuel Neuer a prolongé ce mercredi son contrat avec le Bayern Munich. De quoi ravir le principal intéressé.