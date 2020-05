Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier Campos totalement relancé ?

Publié le 20 mai 2020 à 15h15 par Th.B.

Pisté par l’OM ainsi que l’AS Monaco, Luis Campos pourrait quitter le LOSC pour rejoindre un nouveau projet ambitieux : celui de Newcastle United.

Conseiller spécial de l’ancien président de l’AS Monaco Vadim Vasilyev sur le Rocher puis conseiller sportif du président Gérard Lopez au LOSC, Luis Campos effectue un travail remarqué avec les Dogues . Cependant, les rumeurs de départ de Christophe Galtier de son poste d’entraîneur du club lillois et ce qui se passe en interne agaceraient particulièrement le dirigeant du LOSC qui aurait d’ailleurs demandé à Gerard Lopez de le libérer de son contrat. Une excellente nouvelle pour l’OM, qui recherche activement un directeur général chargé du football suite au départ d’Andoni Zubizarreta. L’AS Monaco ainsi que Tottenham seraient également sur les rangs. Un tout autre club s’inviterait à la fête.

Campos aurait discuté avec… Newcastle !