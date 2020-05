Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Coutinho se prononce sur son avenir !

Publié le 20 mai 2020 à 10h00 par A.D.

Prêté avec option d'achat au Bayern, Philippe Coutinho est toujours dans le doute concernant son avenir. Son agent, Kia Joorabchian a lâché ses vérités sur la situation du milieu de terrain du FC Barcelone.

L'avenir de Philippe Coutinho serait encore loin d'être scellé. Alors qu'il n'entrait pas dans les plans du FC Barcelone cette saison, le milieu offensif de 27 ans a été prêté au Bayern. Malgré l'option d'achat de 120M€ négociée avec le Barça, le club bavarois ne devrait pas conserver Philippe Coutinho. Ainsi, l'international brésilien pourrait revenir en Catalogne avant toutefois de migrer vers une toute nouvelle destination. Lors d'un entretien accordé à Sport1 , Kia Joorabchian a annoncé la couleur pour l'avenir de Philippe Coutinho.

«Aucune décision n'a été prise concernant son avenir»