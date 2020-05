Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Coutinho lève le voile sur son avenir !

Publié le 14 mai 2020 à 22h00 par Th.B.

Représentant de Philippe Coutinho, Kia Joorabchian a assuré, que malgré les multiples rumeurs envoyant son client en Angleterre, aucune discussion n’avait été enclenchée avec un autre club pour l’avenir du milieu offensif toujours lié au FC Barcelone.

Arrivé à l’hiver 2018 en provenance de Liverpool où il avait brillé, Philippe Coutinho n’est jamais parvenu à retrouver son niveau d’antan depuis qu’il a commencé à arborer la tunique blaugrana. Ainsi, le FC Barcelone l’a prêté l’été dernier pour l’intégralité de la saison au Bayern Munich et a inséré une option d’achat non obligatoire dont le montant s’élève à 120M€. Néanmoins, la direction bavaroise n’aurait pas été satisfaite des performances de Philippe Coutinho et ne devrait, sauf énorme retournement de situation, pas lever l’option d’achat à la fin de la saison. Du côté du FC Barcelone, Coutinho ne serait plus le bienvenu. Le Barça aurait déjà fixé son prix de départ à 100M€.

« Pour le moment, nous n’avons parlé à personne »