Mercato - OM : Une énorme galère se précise avec Florian Thauvin !

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Florian Thauvin a déjà décidé de rester la saison prochaine. Mais sa direction, qui n’aurait absolument pas les moyens de le prolonger, s’exposer à un départ libre de l’international français.

« Moi ici je suis bien, en plus j'ai perdu une saison. Je vais partir au moment où on va jouer la ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bas pour ça ? En plus je sors d'une longue blessure. Pourquoi tu veux que je parte ? », assurait récemment Florian Thauvin dans un live Instagram avec l’humoriste Malik Bentalha, fixant donc son avenir à l’OM. Pourtant, l’attaquant marseillais n’a plus qu’une année de contrat avec le club phocéen, et son cas devrait donner des maux de tête à la direction de l’OM dans les mois à venir.

Thauvin vers un départ à 0€

L’Equipe rappelle dans ses colonnes du jour la ferme intention affichée par Florian Thauvin de continuer avec l’OM, d’autant qu’il vient de vivre une saison blanche avec son opération en septembre dernier. Mais avec l’état actuel des finances, Jacques-Henri Eyraud n’aura aucunement les moyens de prolonger le contrat de Thauvin, et on semble donc se diriger inévitablement mais un départ libre de l’ancien Bastiais en terme de son contrat dans un an. Ce qui serait un énorme manque à gagner pour l’OM…