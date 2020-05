Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça peut souffler pour Lionel Messi

Publié le 20 mai 2020 à 5h30 par T.M.

Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs ont fait état d’un possible départ de Lionel Messi du FC Barcelone. Toutefois, l’avenir de l’Argentin s’écrirait bel et bien du côté de la Catalogne.

Et si le FC Barcelone devait prochainement vivre sans Lionel Messi ? Depuis le clash entre La Pulga et Eric Abidal, l’avenir de l’Argentin est devenu incertain, d’autant plus qu’une clause dans son contrat lui donne la possibilité de partir lors du prochain mercato estival. De quoi faire naitre de grosses craintes en Catalogne, où l’on souhaite bien évidemment voir Messi rester le plus longtemps possible. D’ailleurs, Josep Maria Bartomeu ferait tout pour prolonger le sextuple Ballon d’Or, actuellement lié jusqu’en 2021. Et visiblement, il n’y aurait aucune crainte à avoir.

« Il ne partira pas »