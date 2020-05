Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça serait passé à l’action pour De Ligt !

Publié le 20 mai 2020 à 0h30 par Th.B.

Toujours intéressé par le profil de Matthijs de Ligt malgré son échec de l’été denier, le FC Barcelone aurait d’ailleurs ouvert des discussions avec la Juventus pour le Néerlandais en formulant même une offre de transfert, en vain.

Non satisfait de la régression physique de Samuel Umtiti depuis la Coupe du monde en Russie, le défenseur tricolore ayant contracté une grosse blessure au genou sans être passé par la case opération, le FC Barcelone songerait à vendre Umtiti, même pour la modique somme de 30M€. L’un des objectifs du Barça cet été, en plus du recrutement de Lautaro Martinez, serait de mettre la main sur un défenseur central afin de suppléer Gerard Piqué et Clément Lenglet. Le profil de Matthijs de Ligt, à l’instar de l’été dernier, plairait particulièrement au FC Barcelone. Des discussions avec la Juventus auraient déjà eu lieu au cours desquelles le nom du défenseur bianconeri a été évoqué. Néanmoins, le Barça devrait se faire une raison pour De Ligt.

Une offre de transfert pour De Ligt, mais…